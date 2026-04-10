توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030

نتظم موكب توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، الجمعة 10 أفريل الجاري بمقر الوزارة بين وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس مجمع الصناعات الإلكترونية Elentica وليد بنعمر.

وأكّدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذا الميثاق الذي يندرج في إطار الرؤية الاقتصادية الهادفة إلى ترسيخ مكانة تونس كقطب إقليمي رائد في الصناعات الإلكترونية.

واعتبرت أن توقيع هذا الميثاق يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام الوزارة بالارتقاء بقطاع الصناعات الإلكترونية ليكون محرّكًا رئيسيًا للنمو والتجديد وإحداث مواطن شغل خاصة للكفاءات ولخريجي التعليم العالي، مع الرفع من قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن ّهذا الميثاق هو نتيجة لمسار تشاركي، يرمي إلى ترسيخ مبادئ السيادة الوطنية في القطاع الصناعي الذي يهم مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار تصنيع المستلزمات الطبية وقطاع الاتصالات وتصنيع المعدات السيارة والرقمنة والصناعات من الجيل الرابع وغيرها من الأنشطة الحيوية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الميثاق يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد الهادفة إلى تعزيز مكانة تونس كوجهة رائدة للاستثمارات التكنولوجية، مضيفة أن الإجراءات المنبثقة عن ميثاق تنافسية قطاع الصناعات الإلكترونية تتمثل في مضاعفة صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار مقابل حوالي 3.5 مليار دينار سنة 2025، والرفع من قيمة الاستثمارات إلى 20% من الناتج الصناعي مقابل 15% سنة 2025 واستقطاب مابين 300 و350 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كما أفادت أن الميثاق سيمكّن، من خلال المشاريع المبرمجة من إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي ليصل إجمالي العاملين في القطاع إلى أكثر من 100 ألف موطن شغل وبلوغ نسبة إدماج محلي قدرها 55% مقابل 35 % سنة 2025، بالإضافة إلى الرفع من الاستثمار في البحث والتطوير إلى 3% من رقم معاملات القطاع مقابل 1% سنة 2025.

كلمات البحث :الصناعات الإلكترونية;توقيع;ميثاق التنافسية