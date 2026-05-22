توقّف جـولان المترو رقم 1 يوم الأحد المقبل

أعلنت شركة النقل بتونس، أنه بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة، ستتوقف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 على امتداد يوم الأحد 24 ماي 2026 .

وأضافت في بلاغ لها أنه تبعا لذلك سيتم تأمين تنقّـل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات.

وأكدت الشركة أن استئناف الجولان العادي لهذا الخط سيكون مع أولى سفرات يوم الاثنين 25 أفريل 2026.

