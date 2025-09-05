توقّف جولان الخط ت.ح.م بين محطتي «خير الدين» و «المرسى الشاطئ»

أعلنت شركة النّقل بتونس لمستعملي الخط الحديدي تونس-حلق الوادي-المرسى و مستعملي الطريق بأنه نظرا للأشغال المزمع إنجازها يوم الأحد7 سبتمبر 2025 المتعلّقة بتركيب وحدات الارتكاز بالجسر الموجود بالنقطة الكيلومترية 15.990 « قرطاج حنبعل » ، ستكون حركة الجولان كالآتي :

1- بالنسبة لقطار ت.ح.م من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء:

ستتوقف بالجزء الممتد بين محطتي « خيرالدين » و « المرسى الشاطئ » في حين ستتواصل حركة الجولان بصفة عادية بالجزء الممتد بين محطتي “تونس البحرية” و”حلق الوادي كازينو”.

وعلى هذا الأساس سيقع تدعيم العرض على خط الحافلة رقم 347 كامل اليوم بالإضافة إلى توفير سفرات مسترسلة في أوقات الذروة تربط بين تونس البحرية وسيدي بوسعيد.

2- بالنسبة لحركة المرور : سيتم غلق الطريق على مستوى جسر حنبعل من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال:

وعليه ستكون حركة المرور على النحو الآتي :

– بالنسبة للقادمين من سيدي بوسعيد : مواصلة السير والدّواران عبر جسر أميلكار ثمّ شارع الحبيب بورقيبة.

– بالنسبة للقادمين من حلق الوادي والقاصدين ضاحية المرسى : مواصلة السير ثمّ الدّوران عبر جسر أميلكار.

و أكدت شركة النّقل بتونس أنها تُعول على تفهم الجميع بضرورة إنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تجديد البنية التحتية للسكة الحديدية.

