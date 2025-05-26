تونس/كوريا الجنوبية: إبرام صفقة تنفيذ مشروع منظومة المعلومات العقارية لتونس

تمّ، الإثنين، بتونس، إبرام صفقة تنفيذ مشروع منظومة المعلومات العقارية للبلاد التونسيّة، بين ديوان قيس الاراضي ومجمع المؤسسات الكورية ( Samsung C&T Consortium)، التّي تضم 5 مؤسسات.

وتولّى توقيع الصفقة، المقدّرة قيمتها ب50 مليون دولار، ما يعادل نحو 149 مليون دينار، الرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي، أحمد الكامل، ورئيس مشروع المجموعة، جيهون مين.

ويهدف المشروع « الاستراتيجي » إلى رقمنة أرشيف الديوان، وإرساء قاعدة بيانات عقاريّة وتطوير نظام معلوماتي عقاري فضلا عن إنشاء نظام معلومات مندمج وفق ما أكّده الكامل، خلال حفل التوقيع. كما يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية رقمية (4 إدارات جهويّة و23 دائرة جهويّة)، وتنمية وتطوير الكفاءات والقدرات في مجال التصرّف في المعلومات العقارية.

وسيجري تنفيذ المشروع، الذي يستغرق 3 سنوات، بالشراكة مع مؤسستين تونسيتين، ويتعلّق الأمر بالشركة الجديدة للبناء (SNC)، لبناء مركز البيانات، ومؤسسة GEOTOP، للمساهمة في رقمنة المعطيات.

وأبرز وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، بالمناسبة، أن المشروع « الاستراتيجي »، يندرج في إطار الاستراتيجية الرقمية للحكومة، الرامي إلى رقمنة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة إلى المؤسسة وإلى المواطن، كما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

والجدير بالذكر أن إنجاز المشروع يأتي تبعا لابرام اتفاق، بتاريخ 31 ماي 2021 بين تونس وكوريا، للحصول على قرض من الصندوق الكوري للتعاون للتنمية الاقتصادية بين حكومتي البلدين، وإلى ابرام اتفاقية قرض، بتاريخ 14 جويلية 2021، بين تونس والبنك الكوري للتصدير والتوريد، بقيمة 60 مليون دولار، ما يعادل 178 مليون دينار.

ويتعلّق الأمر، بحسب الزواري، بنتاج تعاون ثنائي يعود إلى سنة 2014، من خلال عديد النشاطات، خصوصا، من خلال مشروع منظومة المعلومات العقارية لتونس، المنجز خلال الفترة 2017 / 2018، تبعا لدراسة جدوى تمّ إعدادها بتمويل من البنك الكوري Eximbank

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