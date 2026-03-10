تونس: إطلاق خطين دوليين جديدين يربطان تونس بالجزائر العاصمة وعنابة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عن إطلاق خطين دوليين جديدين يربطان تونس بالجزائر العاصمة وعنابة. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات بين تونس والجزائر، وتسهيل حركة النقل بين البلدين.

من المتوقع أن يكون لهذه الخطوط الجديدة تأثير اقتصادي إيجابي على كلا البلدين، حيث ستعمل على تسهيل حركة السفر للمواطنين وتقريب المسافات بين المدن الرئيسية في كلا البلدين.

و سيتم الانطلاق في استغلال الخطين الدوليين الجديدين وذلك على النحو التالي:

خط تونس العاصمة – الجزائر العاصمة ستنطلق أول سفرة يوم الخميس 12 مارس 2026

مرورا بالكاف، تاجروين، قلعة سنان، قسنطينة، سطيف وبرج بوعريرج

– تواتر السفرات أسبوعيا رحلتان على النحو التالي :

- سفرتين ذهابا من محطة باب عليوة يومي الخميس والسبت الانطلاق على الساعة الثامنة ليلا.

-سفرتين إيابا من الجزائر العاصمة يومي الخميس والسبت الانطلاق على الساعة الثامنة ليلا.

خط تونس العاصمة – عنابة أول سفرة ستكون يوم الجمعة 13 مارس 2026 مرورا بباجة، جندوبة، عين دراهم، ببوش، العيون، القالة (الطارف)، عين العسل و بن مهدي

- تواتر السفرات أسبوعيا ستكون أربعة رحلات على النحو التالي :

- أربع سفرات ذهابا من محطة باب سعدون أيام الخميس والجمعة و السبت و الأحد الانطلاق على الساعة السابعة صباحا.

- أربع سفرات إيابا من عنابة أيام الخميس و الجمعة و السبت والأحد الانطلاق على الساعة السابعة صباحا.

ودعت الشركة حرفاءها إلى القيام بالحجز المسبق بمحطتي النقل البري بباب سعدون و باب عليوة أو بكافة الوكالات التجارية التابعة للشركة مع ضرورة الاستظهار بجواز سفر ساري المفعول.