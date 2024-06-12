تونس الأولى عالميا في المسابقة الأفرو آسيوية لزيت الزيتون البكر الممتاز

توجت تونس بالمرتبة الأولى عالميا بحصولها على 60 ميدالية ذهبية في المسابقة الآفرو آسيوية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز التي نظمتها مجموعة « المسابقات العالمية لزيت الزيتون » السويدية أيام 9 و10 و11 جوان 2024 بابوظبي بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة من 14 دولة.

وافاد رئيس مجموعة « المسابقات العالمية لزيت الزيتون »، رؤوف شوكات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الاربعاء، بأن الميداليات التونسية تتوزع إلى 47 ميدالية ذهبية في صنف الجودة و8 ميداليات ذهبية لافضل زيت زيتون صحي في العالم و5 ميداليات ذهبية في الزيوت المنكهة بالإضافة إلى 3 ميداليات فضية.

كما اسفرت نتائج المسابقة، التي حضرها عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية، عن حصول اسبانيا على المركز الثاني تليها البرازيل ثم اليونان وإيطاليا

وأضاف المتحدث أن هذه المؤسسات شاركت في المسابقة بقرابة 200 عينة من زيت الزيتون البكر الممتاز وذلك بحضور لجنة تحكيم دولية تضم 11 خبيرا دوليا من ايطاليا وإسبانيا وتركيا وتونس والمغرب والأردن واليونان.

وشاركت في هذه المسابقة، بالاضافة الى تونس كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرازيل والمملكة العربية السعودية والبرتغال وتركيا والأردن وكرواتيا وعمان والجزائر وليبيا والارجنتين

يذكر أن تونس تحصلت للمرة الثالثة على التوالي في ظرف شهرين على المركز الأول عالميا في كل من المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون بسويسرا والمسابقة الاسكندنافية الدولية لزيت الزيتون بكوبنهاغن.

ويشار الى ان ولاية القيروان التي تحتل المرتبة الثانية وطنيا في انتاج الزياتين المروية بعد ولاية سيدي بوزيد، تحصلت على 9 ميداليات ذهبية في هذه المسابقة الدولية.

كلمات البحث :المسابقة الأفرو آسيوية;تونس;زيت الزيتون