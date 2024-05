تونس الأولى في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون بجينيف بمجموع 32 ميدالية منها 26 ذهبية في الجودة

فازت تونس بالمرتبة الأولى في المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون نسخة 2024 « . التي انتظمت بجينيف بسويسرا من 6 إلى 9 ماي الجاري بمشاركة 14 دولة. وتحصلت تونس على 32 ميدالية من بينها 26 ذهبية في مجال الجودة

وأفاد رئيس مجموعة « المسابقات العالمية لزيت الزيتون » بسويسرا، رؤوف شوكات، وهي المجموعة المنظمة للمسابقة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الخميس، بأنّ الميداليات، التي تحصلت عليها تونس تتوزع إلى 26 ميدالية ذهبية في الجودة و4 ميداليات ذهبية في الصنف الصحي وفضيتان.

وأضاف أنّ الدول المشاركة في هذه المسابقة، إلى جانب تونس، كانت إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا والبرازيل وفرنسا وكرواتيا والسعودية والمغرب والأردن والجزائر وليبيا والبرتغال.

وأشار إلى أنّ لجنة التحكيم الدولية ضمت 10 خبراء ومتذوّقين من تونس (اثنان) واليونان (2) وإسبانيا (2) وخبير واحد من كل من إيطاليا وكرواتيا والأرجنتين وتركيا.

وتحصلت ولاية القيروان على 6 ميداليات ذهبية منها 5 ميداليات ذهبية في الجودة وذهبية في « الأفضل في الجودة » best of the best.

يشار إلى أنّ مجموعة « المسابقات العالمية لزيت الزيتون » بسويسرا GIOOC تشرف على تنظيم 4 مسابقات دولية لزيت الزيتون في العالم وهي المسابقة الافرواسيوية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الاسكندنافية لزيت الزيتون والمسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون.

وجرت هذه المسابقة بحضور السفير المندوب الدائم لتونس لدى مكتب الامم المتحدة بجينيف، صبري باش طبجي، وممثلي البعثات الدبلوماسية بعدد من الدول المشاركة.

