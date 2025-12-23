تونس الرابعة افريقيّا ضمن مؤشر ريادة الأعمال الرقمية 2025

حلّت تونس في المرتبة الرابعة إفريقيا ضمن تصنيف 2025 من «مؤشر منظومة ريادة الأعمال الرقمية» الصادر عن معهد فيينا للدراسات العالمية لتثبت مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات التكنولوجية في القارة السمراء.

ويعتمد المؤشر الذي يقارن أداء 170 دولة حول العالم على أكثر من 50 معيارا تشمل جودة التشريعات الرقمية والمهارات الرقمية والأمن السيبراني والابتكار وإتاحة التمويل والبنية التحتية.

علما أن «مؤشر منظومة ريادة الأعمال الرقمية» في نسخة 2025، اعتمد على بيانات سنة 2022، (مع مقارنتها ببيانات عام 2017، التي كانت بمثابة سنة مرجعية للنسخة الأولى من المؤشر المنشور في 2021.)، حيث تصدرت جنوب أفريقيا الترتيب الأفريقي بحلولها في المرتبة 59 عالميا وجاءت تونس في المرتبة 87 والمغرب في المرتبة الثالثة افريقيا و83 عالميا .

وحلت الجزائر العاشرة إفريقيا و 111 عالميا، والسنغال 11 إفريقيا و 118 عالميا. وعلى المستوى الإقليمي، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدما ب 5ر8 نقطة لتصل إلى 4ر36 نقطة.

أما منطقة افريقيا جنوب الصحراء، فقد حقّقت قفزة من 9.7 إلى 13.8 نقطة.

