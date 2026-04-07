تونس السيارة: أشغال صيانة على الطريق السيارة أ 1 الشمالية

أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة مساء اليوم الثلاثاء في بلاغ، عن الشروع بداية من يوم غد الاربعاء في أشغال صيانة على الطريق السيارة أ 1 الشمالية .

وأوضحت الشركة أنه سيتم يوم غد الاربعاء 8 افريل 2026، الشروع في صيانة طبقة السير بالطريق السيارة المذكورة وذلك على مستوى الجزء الممتد بين النقطة الكيلومترية 46 والنقطة الكيلومترية 54 في الاتجاهين.

وتشمل الأشغال النقاط التالية، النقطتان الكيلومتريتان 52 و53 في اتجاه سوسة من النقطة الكيلومترية 51 إلى النقطة الكيلومترية 46 في اتجاه تونس.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيارة إلى التخفيض من السرعة عند الاقتراب من مناطق الأشغال و توخي الحذر والانتباه واحترام العلامات المرورية والتشوير الوقتي مع ترك مسافة الأمان.

