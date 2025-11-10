تونس العاصمة تحتضن المؤتمر الدولي الأول للوعي من 5 إلى 7 ديسمبر 2025

من المنتظر، أن تحتضن تونس العاصمة، من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، المؤتمر الدولي للوعي في دورته الأولى، وذلك تحت شعار » الانتقال من الوعي إلى السعي ».

ويشارك في هذا اللقاء العلمي نخبة من المفكرين والباحثين والخبراء والمدربين من مختلف دول العالم ومن اختصاصات مختلفة على غرار الفلسفة وعلم النفس وعلوم التربية والعلوم العصبية وعلوم الموارد البشرية والتكوين والتنمية البشرية.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير مقاربات جديدة تسهم في تحويل الوعي وتطوير السعي وفتح آفاق جديدة في فهم الوعي الإنساني وتفعيل دوره في بناء الذات والمجتمع.

ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية ومداخلات فكرية متنوعة تسعى لتحويل الإدراك إلى عمل والفكرة إلى أثر خاصة في ظل تسارع المستويات الفكرية والاجتماعية والتكنولوجية.

ويشكل الوعي أحد أعقد الظواهر الانسانية وأعمقها تأثيرا في مسار التطور الفردي والجماعي، فهو ليس مجرد إدراك معرفي للذات والعالم بل هو منظومة متكاملة من الفهم والاختيار والفعل.

