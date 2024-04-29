تونس-المجر: توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاثنين 29 أفريل 2024، بمقرّ الوزارة، Péter Szijjártó، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.

وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد Péter Szijjártó في مستهلّ هذه الزيارة بقصر قرطاج.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة المشاورات السياسية بين البلدين وردّا على الزيارة التي أداها الوزير نبيل عمّار إلى بودابيست في جوان 2023.

هذا وترأّس الوزيران جلسة عمل موسّعة بحضور وفدي البلدين، نوّها خلالها بعلاقات الصداقة والتعاون الممتازة بين البلدين، والتي شهدت نموا مطّردا خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، لا سيّما مع تواتر تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

كما تناول الوزيران، بهذه المناسبة، مختلف مجالات التعاون الثنائي، خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وشددا على ضرورة مزيد العمل على استغلال الفرص المتاحة من أجل الارتقاء بالشراكة التونسية المجرية إلى مستوى العلاقات المثالية والمتميزة القائمة بين البلدين.

وتباحث المسؤولان كذلك بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في أُفق الرئاسة المجرية المقبلة لمجلس الاتحاد، واسترجاع الأموال المنهوبة في أوروبا والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيّما الهجرة غير النظامية والإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.

وفي ختام هذه المباحثات، ترأس الوزيران مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي؛ تبادل المنح الجامعية والتعاون في مجال النقل الحديدي.

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