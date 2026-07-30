تونس بطلة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة

اختتمت مساء الأربعاء، منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأمم (فئات أقل من 18 سنة – فتيات)، بتتويج منتخبنا الوطني باللقب القاري إثر فوزه في مباراة نهائية مثيرة على نظيره المصري بثلاثة أشواط لشوطين (3-2).

​وقد أشرف على مراسم التتويج رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، السيدة بشرى حجيج، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي وممثلي الاتحاد المصري للعبة، إلى جانب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة

عبد المجيد الكيلاني جراد الذي سجل حضوره تلبية لدعوة رسمية لدعم ومؤازرة عناصرنا الوطنية.

​الترتيب النهائي للبطولة:

​المنتخب التونسي

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