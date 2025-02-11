تونس تؤكد رفضها القاطع لدعوات تهجير سكّان قطاع غزة وتعبر عن تضامنها الكامل مع مصر والاردن والسعودية

أكّدت تونس رفضها القاطع لدعوات تهجير سكّان قطاع غزة وللمحاولات الصهيونية اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة بعد عجز الاحتلال الغاشم عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني الأبيّ والصامد والمُستميت في الدفاع عن أرضه.

وشددت تونس في بيان اصدرته وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء، على تضامنها الكامل ووقوفها المبدئي إلى جانب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة استقرارها والمسّ من سيادتها موكدة مساندتها المطلقة لكل الخُطُوات التي تتّخذها هذه الدول الشقيقة من أجل التصدّي لهذا المخطّط والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وحيّت تونس الصّمود البُطولي للشعب الفلسطيني الشّقيق الذي سطّر أروع ملاحم البطولة والفداء في مقاومة جبروت الاحتلال الغاشم والوقوف في وجه آلة الحرب والتدمير الصهيونية الوحشية دفاعا عن كرامته الوطنية وأرضه المقدّسة، كما اهابت بكافة الشعوب العربية والإسلامية وكلّ أحرار العالم إلى الوقوف في وجه مُخططات التهجير القسري التي تُعيد إلى الذاكرة أحد أبشع فصول المظلمة التاريخية في حقّ الفلسطينيين باستيلاء العصابات الصهيونية على أرضهم التاريخية.

كما جاء في البيان ان تونس ، تُجدّد في هذا الظرف التاريخي الفارق دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف والتي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

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