تونس تؤكد متابعتها ببالغ الانشغال الهجمات المسلحة في مالي وتدين اللجوء الى العنف

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تونس تُتابع ببالغ الانشغال الهجمات المسلحة الخطيرة التي استهدفت عددا من المدن المالية ومن بينها العاصمة باماكو وأوقعت عديد الضحايا.

كما أدانت الخارجية بشدّة اللجوء إلى العنف المسلّح الذي يستهدف هذا البلد الإفريقي، مؤكدة مجدّدا تضامنها الكامل مع الشعب المالي الشقيق، ورفضها المساس بوحدة مالي وسيادته وأمنه واستقراره.