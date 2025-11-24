تونس تترأس الإتحاد العربي للقضاء الإداري في دورته الخامسة

قرّرت الجمعية العامة للإتحاد العربي للقضاء الإداري، المنعقدة يوم 19 نوفمبر الجاري بالقاهرة، إعتماد البند الخامس والمتضمن إجراءات مراسم انتقال رئاسة الإتحاد إلى المحكمة الإدارية بتونس في دورته الخامسة 26/2027.

وعبّر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي بن سعيد قريصيعة، وفق بلاغ أصدره الإتحاد على الصفحة الرسمية للمحكمة الإدارية بالفايسبوك، عن تطلعه إلى تطوير نشاط الاتحاد العربي للقضاء الإداري من خلال تعزيز التعاون بين الدول والأعضاء لتبادل الخبرات والزيارات بين القضاة وتوطيد التواصل فيما بينهم

كما أشاد بما خلص إليه المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان « مستقبل العدالة الإدارية في ظلّ تحديات الذكاء الإصطناعي قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي » من توصيات لاسيما ضرورة الإستفادة من الدول العربية المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من تجربتها ومساعدة الدول العربية الأخرى على النهوض والتطوير.

كلمات البحث :الإتحاد العربي للقضاء الإداري;تونس