تونس تتسلم رئاسة اتحاد الغرف العربية

تسلمت تونس أمس الأحد، رئاسة اتحاد الغرف العربية، عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأعلنت منظمة الأعراف اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، أن رئيس المنظمة سمير ماجول تسلم رئاسة اتحاد الغرف العربية خلفا لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عبد الله وناس.

وصدر القرار خلال اجتماع الدورة 135 لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي انعقد يوم أمس الأحد 29 سبتمبر 2024 بالعاصمة القطرية الدّوحة بحضور مسؤولين عن الجامعة العربية وعن القطاع الخاص.

واستعرض ماجول في كلمته الأدوار التي لعبها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني وصولا إلى نيله جائزة نوبل للسلام صحبة المنظمات الوطنية.

وأكد أنه سيسعى إلى وضع تجربة المنظمة في خدمة اتحاد الغرف العربية، والعمل على أن تكون رئاسة تونس داعمة ومثمرة لاتحاد الغرف العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الدورة محطة أخرى جديدة على طريق تعزيز دور الاتحاد في مسيرة تطوير وتنمية ونمو الاقتصاد العربي.

وتمّ خلال فعاليات الدورة 135 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التجديد بالإجماع لأمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي لفترة ثالثة تمتدّ حتى سنة 2029.

وشدّد وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في افتتاح هذا الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصاديات الدول العربية.

و أكد الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية إبراهيم المالكي أن الدول العربية أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص العربي لكونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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