تونس تتسلم من الولايات المتحدة 4 طائرات من نوع « C208″ لتعزيز قدراتها العسكرية



تسلمت تونس، اليوم الإثنين، من الولايات المتحدة أربع طائرات من نوع « C208″ مجهزة بمنظومة الاستعلام والمراقبة والاستطلاع.

وقال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، في تصريح صحفي عقب تسلم الطائرات بالقاعدة الجوية بالعوينة بالعاصمة بحضور السفير الأمريكي بتونس »جوي هود »، إن هذه الطائرات المخصصة للاستطلاع مجهزة بأحدث المنظومات بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضاف أن هذه الطائرات ستعزز، بفضل ما تتميز به من دقة في تنفيذ المهام وسرعة في تمرير المعطيات والبيانات وتحليلها، القدرات العملياتية واللوجيستية في مجال الاستعلام والاستطلاع والمراقبة الجوية بما يخدم الأمن والسلم على المستويين الوطني والإقليمي.

ويأتي تسليم الطائرات، وفق الوزير، في إطار التعاون القائم بين تونس والولايات المتحدة الامريكية، وتطبيقا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي المتفق عليه ضمن أشغال الدورة 34 للجنة العسكرية المشتركة المنعقدة سنة 2020.

وثمن الوزير التنسيق الإيجابي مع الجانب الأمريكي الذي قال إنه أسفر عن إبرام هذه الصفقة « الناجحة »، على غرار صفقات سابقة مثل صفقات طائرات « C130″ وطائرات التدريب والزوارق السريعة، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة من أجل تركيز منظومة المراقبة الالكترونية على الحدود، التي تندرج في إطار تنفيذ محاور برنامج التعاون المشترك.

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