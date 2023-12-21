تونس تتسلم 3 سيارات اسعاف ومعدّات طبية هبة من الدنمارك لفائدة ولايتي قبلي والكاف

تسلمت تونس، أمس الأربعاء، بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، ثلاث سيارات إسعاف ومعدات طبية هبة من مملكة الدنمارك، لفائدة ولايتي قبلي والكاف، وفق ما جاء في بلاغ نشر، على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على شبكة التواصل الاجتماعي » فايسبوك ».

وتتنزّل هذه الهبة في إطار المشروع الثلاثي بعنوان تعزيز قيادة النساء والفتيات من أجل استجابة أفضل لجائحة كوفيد19على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والصحي بتونس.

وأبرز وزير الصحة، علي مرابط، لدى اشرافه على موكب تسلم الهبة، روابط الصداقة والشراكة الوثيقة بين تونس والدنمارك، مثمّنا دعم منظمة الصحة العالمية الدائم لتونس وعلاقة التعاون الرّاسخة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، خصوصا في فترات الأزمات وخاصة في معاضدة مجهودات الوزارة في مجابهة جائحة كوفيد-19.

ودعا المرابط إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للتحديات الصحية المستقبلية.

، ويشار إلى أن تسلّم هذه الهبة جرى بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، إبراهيم الزيك، ومنسق برنامج الأمم المتحدة في تونس، ارنو برال وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس سلين ميرود وممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس دنيا علاني والمديرين الجهويين للصحة بكل من الكاف وقبلي.

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