تونس تتلقي دعوة رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة لحضور افتتاح معرض ميلانو للصناعات التقليدية

تلقت، مساء يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح الدعوة الرسمية الموجهة إلى رئيس الحكومة لحضور فعاليات افتتاح معرض ميلانو الدولي في دورته السابعة والعشرين باعتبار تونس ضيف شرف التظاهرة لسنة 2023 كما أن فعاليات الافتتاح ستكون في الجناح المخصص لبلادنا، وذلك يوم 02 ديسمبر 2023.

كان ذلك خلال لقاء جمع الوزيرة بـ »Fabrizio Saggio »، » سفير إيطاليا في تونس الذي كان مرفوقا بـ Antonio Intiglietta »"رئيس مؤسسة معرض ميلانو الدولي إلى جانب رئيس جامعة الصناعات التقليدية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صالح عمامو.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الإعداد لمشاركة بلادنا كضيف شرف في معرض ميلانو الدولي للصناعات التقليدية الذي سينعقد خلال الفترة من 02 إلى 10 ديسمبر 2023 بجناح وطني هام ومشاركة حوالي 70 مؤسسة حرفية.

كما تم التأكيد على ضرورة توفير كل سبل النجاح لهذه المشاركة التي تعتبر فرصة لتأكيد موقع وجودة الصادرات التونسية في قطاع الصناعات التقليدية خاصة وأن هذا المعرض يعتبر أكبر معرض للصناعات التقليدية في العالم ويشهد مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف مؤسسة من كل بلدان العالم وزيارة أكثر من مليون زائر.

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