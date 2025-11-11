تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية خارجية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025

تمكنت تونس، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2588.7 مليون دينار » م د « ، مقابل 2020 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 28.1 بالمائة.

وأظهرت البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها « وكالة تونس أفريقيا للأنباء » من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ هذه الاستثمارات توزعت الى 52.7 بالمائة استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) الى أواخر سبتمبر من هذه السنة، مقابل 33.6 بالمائة في سبتمبر 2024 .

وزادت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 27.7 بالمائة لتصل الى أواخر سبتمبر 2025، الى ما قيمته 2536 م د مقابل 1986.4 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.

الصناعات المعملية في الصدارة

وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي لحجم الاستثمار الخارجي المباشر، فقد افصحت معطيات الوكالة، عن استئثار قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الاوفر باستقطابه لـ1613 م د مقابل 1294.6 م د، بين سبتمبر 2025 و2024 بتطور بنسبة 24.6 بالمائة.

وشهد قطاع الطاقة بدوره حركية هامة على مستوى تدفق الاستثمارات الخارجية باستثمارات بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 493.5 م د مقابل 365.5 م د في الفترة ذاتها من العام الفائت بنمو وصل الى 35 بالمائة.

وفي سياق هذه الديناميكية الاستثمارية جذب قطاع الخدمات استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 366.3 م د مسجلا زيادة بنسبة 19.3 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2024.

وبدوره توفق قطاع الفلاحة في لفت اهتمام المستثمرين الأجانب باستقطابه لاستثمارات بقيمة 63.1 م د في أواخر سبتمبر 2025 مقابل 19.2 م د في نفس الفترة من سنة 2024.

ومن جهة أخرى، بينت معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان تدفق الاستثمار الخارجي خارج قطاع الطاقة مكن من تسجيل 762 عملية استثمارية بقيمة 2042.5 م د مما أتاح احداث 11554 م طن شغل مباشر.

ومن بين هذه العمليات الاستثمارية تم إحصاء 67 مشروعًا تتعلق بمشاريع احداثات جديدة بقيمة 307.5 م د وقد ساهمت في إحداث 3.990 موطن شغل جديد، في حين أن 695 مشروعًا تخص مشاريع توسعة بقيمة 1734.9 م د وأسفرت عن إحداث 7564 موطن شغل جديد.

