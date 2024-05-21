تونس تتوج بـ26 ميداليّة في المسابقة العالميّة الكبرى لجودة زيت الزيتون في نيويورك

تحصلت المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع زيت الزيتون المعلب هذا الأسبوع على 26 ميداليّة (12 ذهبية و 14 فضية) في المسابقة العالميّة الكبرى لجودة زيت الزيتون في نيويورك بالولايات المتّحدة الأمريكيّة The New York World Olive Oil Competition « NYIOOC » وفق برلاغ لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الاثنين.

وتعتبر هذه النجاحات المتواصلة لزيت الزيتون التّونسي في مختلف المسابقات العالميّة لأحسن زيت زيتون في العالم ،إعترافا دوليّا واسعا بجودة زيت الزيتون التونسي .

و سجّلت تونس حضورا بارزا في كلّ المسابقات الدّوليّة لأحسن الزّيوت العالميّة كما فازت بعدد هام من الميداليّات محتلة بذلك المراتب الأولى عالميا على مستوى عدد الميداليّات.

كما توجت منذ بداية سنة 2024 بعدة ميداليّات في مختلف المسابقات الدّوليّة لأحسن زيت زيتون معلّب على غرار المسابقة الدوليّة التي ينظمها المجلس الدّولي للزّيت « ماريو سوليناس MARIO SOLINAS .

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