تونس تتوّج بالمرتبة الأولى أمام اليونان وإسبانيا في المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز



توّجت تونس بالمرتبة الأولى خلال مشاركتها في الدورة الثالثة للمسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز، متقدمة على اليونان واسبانيا اللتين احتلتا على التوالي المرتبتين الثانية والثالثة، وفق ما أعلن عنه رئيس المجموعة السويدية « جيوك » المنظمة للمسابقة، رؤوف شوكات، الإثنين، في تصريح لـ »وات ».

وأكد شوكات أن تونس، التي شاركت في هذه المسابقة الى جانب 13 بلدا آخر، حازت على 79 ميدالية خلال هذه المسابقة، التي شهدت تنافس أكثر من 150 شركة منتجة لزيت الزيتون في العالم. وأضاف ان هذه الميداليات التونسية توزعت الى 56 ميدالية ذهبية في فئة جودة الزيوت و19 ميدالية ذهبية في فئة الزيوت الصحية علاوة على 4 ميداليات فضية أخرى.

وكشفت المجموعة السويدية « جيوك »، اليوم الاثنين، رسميا، عن النتائج النهائية للمسابقة التي انتظمت من 22 إلى 24 أفريل 2025 بمدينة جينيف السويسرية، بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية من تونس وإسبانيا واليونان والمملكة العربية السعودية الى جانب سفير تونس لدى الأمم المتحدة، صبري بشطبجي.

وضمت لجنة التحكيم، المكلّفة بتقييم الزيوت المشاركة وفق أعلى معايير الجودة والنقاء في هذه الدورة، نحو 12 خبيرا دوليا من إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا والأرجنتين والجزائر وتونس.

يذكر أن المجموعة السويدية « جيوك »، تختص في تنظيم المسابقات الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز عبر القارات الأربع الكبرى قصد تعزيز حضور المنتجين من مختلف أنحاء العالم في الساحة الدولية.

وتنظم المجموعة خلال سنة 2025 ثلاث مسابقات عالمية أخرى لزيت الزيتون البكر في كل من ميامي الأمريكية وستوكهولم السويدية وأبو ظبي الإماراتية.

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