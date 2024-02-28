تونس تحتضن اجتماعا يبحث تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

يعقد ممثلون عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، اجتماعات في تونس على مدار اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، لبحث ملف تشكيل حكومة موحدة جديدة، ما يمهد الطريق نحو تخطي إشكالية وجود حكومتين في البلاد.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس تجمع نواب مصراتة، بلقاسم قزيط: « إن الاجتماع سيعقد برعاية من مجموعة من النواب عن المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، ورئاسة المجلسين على علم به، أيضاً قمنا بتوجيه دعوات إلى البعثة الأممية وعدد هام من الدول للمشاركة في الاجتماع » .

وأضاف قزيط أن الاجتماع الذي سيبحث تشكيل حكومة لإجراء الانتخابات، يشهد مشاركة أكثر من 100 عضو من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل عدة محاولات في كسر الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات وكان آخرها مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع الفرقاء على طاولة خماسية.

من جانبه، قال عضو البرلمان خليفة الدغاري إن اللقاء سيحاول الدفع بالعملية السياسية المتوقفة، والخروج بتوافقات حول تشكيل حكومة موحدة، وكذلك محاولة التوافق لإجراء الانتخابات.

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