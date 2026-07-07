تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات

نظمت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسبة لمكوّنات الطّائرات (GITAS) والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات abe-advanced business، المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات (Aerospace Meeting Tunisia) وذلك أيام 7 و8 و9 جويلية 2026 بتونس العاصمة.

وينتظم المنتدى تحت شعار « تونس 2026: طموح صناعي ونهضة جوية »، مما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي. كما يمثل المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والآفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال بإعتبار ما تحقق فيه من نجاحات هامة.

كما سيوفر المنتدى من خلال الجلسات الحوارية التي سيتم تنظيمها ، فرصة للتداول حول ما يشهده القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يجابهه من تحديات. هذا بالاضافة الى عقد لقاءات ثنائية(B2B) بين مؤسسات اجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة.

و يتولى وزير الاقتصاد والتخطيط،د سمير عبد الحفيظ، الاشراف على افتتاح المنتدى، اليوم 7 جويلية 2026 بحضور عديد المشاركين الناشطين في مجال صناعة مكونات الطائرات والمجالات ذات العلاقة من تونس ومن الخارج إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

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