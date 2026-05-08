تونس تحتضن تظاهرة دولية للصحة الرقمية والطب عن بُعد ابتداءً من 29 سبتمبر القادم

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الخميس 07 ماي 2026، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة الاستعدادات لتنظيم تظاهرة TeleHealth Tunisia 2026، التي ستحتضنها تونس من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 , بحضور عدد من إطارات الوزارة وأعضاء لجنة التنظيم، وبمشاركة الشريك الدولي المرافق للتظاهرة.

وأكد وزير الصحة أنّ هذا الموعد الدولي يجب أن يكون محطة مهمّة لإبراز تميّز تونس و كفاءتها في الصحة الرقمية والطب عن بُعد و الذكاء الاصطناعي و الأمن السيبراني وحوكمة البيانات الصحية و كذلك لتعزيز موقعها كمنصة إفريقية وعربية للابتكار الصحي.

كما دعا إلى مشاركة إفريقية وعربية و دوليّة واسعة وفاعلة، واستثمار حضور تونس في جمعية الصحة العالمية بجنيف للتعريف بهذا الحدث واستقطاب الشركاء والخبراء والمؤسسات الدولية.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار توجّه وطني يقوم على السيادة الصحية والرقمية و تقريب الخدمات من المواطن وتوظيف التكنولوجيا.

