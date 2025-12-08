تونس تحتضن قمة الاستثمار الذكي يومي 28 و29 جانفي المقبل

من المنتظر أن تحتضن تونس فعاليات قمة الاستثمار الذكي (سمارت انفست) بقصر المؤتمرات بالعاصمة، يومي 28 و29 جانفي 2026.

ويعتبر هذا الحدث الأبرز على الساحة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، وسينعقد تحت شعار: « الاستثمار الذكي، لمستقبل ذكي ».

وستشكل هذه القمة محطة محورية تجمع بين نخبة من المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال وصناع القرار الاقتصادي وممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية، بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستثمار.

ويمتد الحدث على مدى يومين حافلين بالأنشطة، حيث يتضمن عقد جلسات حوارية ومؤتمرات رفيعة المستوى يشارك فيها خبراء ومتحدثون من تونس والخارج إلى جانب جلسات « بيتش » مخصصة لعرض مشاريع ناشئة مبتكرة أمام مستثمرين وصناديق استثمار.

كما سيتم بالمناسبة تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (نظم عبر تطبيق إلكتروني مخصص لتسهيل التشبيك المهني مع برمجة معارض قطاعية تعرض أحدث التوجهات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد الرقمي والمالية).

ومن المنتظر أن تعرف القمة حضورا رفيع المستوى يضم مستثمرين دوليين وصناديق تمويل كبرى وشركات ناشئة مبتكرة ورواد أعمال تونسيين وأجانب وكذلك صناع القرار والمسؤولين الحكوميين في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وتأتي هذه القمة في سياق التوجه نحو ترسيخ موقع تونس كمركز إقليمي جاذب للاستثمار ومفتوح على الأسواق الإفريقية والأوروبية، مع التركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.

ويتوقع أن تثمر هذه الفعالية عن شراكات استراتيجية وفرص تمويل جديدة وفتح آفاق أمام الشركات الناشئة للانفتاح على الأسواق الدولية.

