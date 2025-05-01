تونس تحتفل اليوم 1 ماي بعيد الشغل



تحتفل تونس اليوم الخميس 1 ماي 2025، بعيد الشغل العالمي، وسط تطلعات متزايدة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وتكريس أسس العدالة الاجتماعية، وفي سياق استثنائي عنوانه العريض إصلاح المنظومة الشغلية.

وتمثّل الإصلاحات التشريعية المرتقبة لمنظومة التشغيل وعقود الشغل في تونس، أبرز حدث متزامن مع احتفال التونسيين بعيد الشغل العالمي لهذه السنة، بعد إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، في مبادرة وصفتها الأوساط الاجتماعية بـ »الثورية » لما تتضمنه من إجراءات « غير مسبوقة » في مجال حماية حقوق العمال.

ويعود أصل الاحتفال بهذا اليوم إلى مدينة شيكاغو الأمريكية أين تفجرت نزاعات بين العمال وأرباب العمل لتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات ثم انتقلت هذه النزاعات الى مدينة تورونتو الكندية العام 1886 ما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا.

وبالنسبة للبلاد التونسية فيعود تاريخ إقامة أوّل عيد للشغل إلى عام 1946 وهي سنة تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل ليتم إقراره رسميا سنة 1948 والذي يعتبر أوّل عيد قانوني بتونس يتوقّف فيه العمل وجوبا مع دفع الأجر للعمال و الموظفين

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