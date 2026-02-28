تونس تحتل المرتبة الخامسة كمورد لزيت الزيتون المعبأ في السوق الياباني

احتلت تونس المرتبة الخامسة كمورد للزيتون المعبأ في السوق الياباني، بعد إسبانيا وإيطاليا وتركيا واليونان، فيما تستورد اليابان أكثر من 50 ألف طن سنويًا لتلبية طلبها على زيت الزيتون البكر الممتاز.

وبلغت صادرات تونس إلى اليابان 86,4 مليون دينار في 2025، منها 69,8 مليون دينار لقطاع الصناعات الغذائية، أي ما يعادل 80,7 بالمائة، بينما يُقدّر حجم الإمكانات غير المستغلة لزيت الزيتون التونسي في السوق الياباني بحوالي 34 مليون دولار، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.

ويُنتج اليابان نحو 600 طن من زيت الزيتون سنويا، من نحو ثلاثين منتجا يتركزون أساسا في جزيرة شودوشيما، لكن السوق يعتمد بشكل رئيسي على الواردات لتغطية الاستهلاك المحلي.

وفي هذا الإطار، نظم دار المصدر يوم الخميس الماضي ندوة افتراضية حول السوق الياباني لزيت الزيتون والمسابقة الدولية لزيت الزيتون البكر، بالتعاون مع سفارة تونس في طوكيو وبدعم من اللجنة المنظمة للمسابقة.

وشهدت الندوة مشاركة أكثر من 30 مؤسسة تونسية متخصصة في تصدير زيت الزيتون، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والديوان الوطني للزيت والمركز الفني للتعبئة والتغليف، حيث تم التركيز على توقعات المستهلكين اليابانيين وقنوات النفاذ إلى السوق والفرص التي توفرها المسابقة الدولية كمنصة مرموقة لزيوت الزيتون البكر الممتاز.

وتنتظم دورة المسابقة لعام 2026 يوم 17 أفريل 2026، مع فتح باب الترشح حتى 31 مارس 2026.

يجدر التذكير ان أحدث بيانات، المرصد الوطني للفلاحة، كشفت عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الحالي (نوفمبر 2025 – جانفي 2026) اذ سجلت الكميات المصدرة من زيت الزيتون ارتفاعا قياسيا بلغ 130.9 ألف طن، مقابل 84.1 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.7 بالمائة.

وهذه الحركية التصديرية انعكست إيجابا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 1621.2 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 34.8 بالمائة مقارنة بالموسم السابق (1202.3 مليون دينار).

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بالطلب العالمي المتزايد، لاسيما على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ وحده على 89.5 بالمائة من إجمالي الحجم المصدر، وفق تقرير المرصد.

