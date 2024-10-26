تونس تحذر من العواقب الوخيمة للاعتداءات التي شنها الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية

حذّرت تونس من العواقب الوخيمة للاعتداءات التي شنها ليلة أمس الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية في انتهاك سافر لسيادة ايران واستهتار بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر اليوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ان الكيان الصهيوني يشنّ منذ أكثر من عام حرب إبادة على الشعب الفلسطيني فضلا عن الاعتداءات السافرة على لبنان وسوريا، وذلك في سعي محموم إلى إشعال حرب اقليمية مدمّرة للأمن والاستقرار لا في المنطقة وحدها ولكن في العالم بأسره.

كما جاء في البيان ان تونس تُجدّد نداءها بضرورة أن تُسارع المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها من أجل وضع حدّ لهذا النهج المستهتر بكل المواثيق الدولية والأخلاقية والذي يُعرّض أمن المنطقة وشعوبها والسلم العالمي إلى مخاطر كبيرة.

يشار الى ان الدفاع الجوي الايراني اعلن أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم السبت هجوما على عدة نقاط عسكرية في البلاد مشددا على أنه تم التصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي الايراني.

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