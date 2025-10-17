تونس تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو

أحرزت تونس اليوم الجمعة ميدالية فضية في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو الجارية في الصين من 14 الى 20 أكتوبر.

وجاءت الفضية العالمية للمشاركة التونسية عن طريق اللاعب رافد المبروك.

يذكر أنّ تونس تشارك في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو بـ4 رياضيين من الجنسين هم : رافد المبروك وياسين القادري وآلاء الصغير و وزينب المناعي.

كلمات البحث :بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو;تونس;ميدلية