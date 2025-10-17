تونس تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو

اخر تحديث : 17/10/2025
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

تونس تحرز ميدالية فضية في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو

أحرزت تونس اليوم الجمعة ميدالية فضية في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو الجارية في الصين من 14 الى 20 أكتوبر.
وجاءت الفضية العالمية للمشاركة التونسية عن طريق اللاعب رافد المبروك.
يذكر أنّ تونس تشارك في بطولة العالم للأساليب التقليدية للوشو كونغ فو بـ4 رياضيين من الجنسين هم : رافد المبروك وياسين القادري وآلاء الصغير و وزينب المناعي.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق