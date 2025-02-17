الدورة الدولية المفتوحة للجيدو بتونس: المنتخب التونسي للأكابر والكبريات يحصد 13 ميدالية منها 3 فضية

أنهى المنتخب التونسي للأكابر والكبريات مشاركته في الدورة الدولية المفتوحة للجودو التي دارت يومي 15 و16 فيفري الجاري بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس برصيد 13 ميدالية منها 3 فضيات و10 برونزية.

وجاءت الميداليات الفضية الثلاث بفضل كل من المصارعات شيماء الصيداوي (وزن دون 57 كلغ) وأريج عقاب (وزن دون 78 كلغ) وزينب الطرودي (وزن فوق 78 كلغ).

وكانت الدورة التي شهدت مشاركة أكثر من 198 لاعبا ولاعبة يمثلون 19 دولة، عرفت مشاركة متميزة للمنتخب التونسي في أصناف الأواسط والوسطيات والأصاغر والصغريات حيث أحرز منتخب الأواسط والوسطيات 10 ميداليات (منها 4 ذهبية و3 فضية و3 برونزية)، فيما حصد منتخب الأصاغر والصغريات 28 ميدالية (منها 5 ذهبية و7 فضية و16 برونزية) وأنهيا مشاركتهما في المرتبة الأولى.

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