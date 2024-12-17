تونس تحيي الذكرى الـ 14 لاندلاع الثورة

تحيي تونس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، الذكرى الـ 14 لاندلاع ثورة الحرية والكرامة والتي انطلقت شراراتها الأولى من ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010 .

ويعود انطلاق الثورة إلى إقدام بائع متجوّل شاب وهو محمد البوعزيزي على احراق نفسه بمدينة سيدي بوزيد لتنطلق بعدها سلسلة من الإحتجاجات حاول نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قمعها بشتى الوسائل لكنه لم يفلح لتنتهي بالإطاحة برأس النظام في 14 من جانفي سنة 2011، وفرار بن علي وعائلته نحو المملكة العربية السعودية .

وبهذه المناسبة، أصدر رئيس الجمهورية أمس أوامر تقضي بتمتيع 1570 محكوما عليهم بالعفو الخاص ما يفضي إلى سراح 270 سجينا منهم، حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة.

و تنتظم بعديد الجهات بمختلف الولايات التونسية اليوم الثلاثاء وعلى امتداد الأيام المقبلة، تظاهرات ثقافية متنوعة احتفاء بذكرى عيد الثورة.

كلمات البحث :الثورة;تونس