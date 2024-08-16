تونس تختار المشاركة في تظاهرة « إكسبو أوساكا 2025 « عبر جناح يحمل إسم « رنين »

أعلن مركز النهوض بالصادرات عن اختيار تصميم لجناح تونس ضمن تظاهرة » أوساكا 2025 » يحمل عنوان « رنين ».

وشكلت اللجنة، التي يترأسها المندوب العام لتونس في التظاهرة، المدير العام لمركز النهوض بالصاردات مراد بن حسين، فريق تحيكم يضم 9 أعضاء من القطاعين العام والخاص مكونا أساسا من المهندسين لتقييم العروض المقترحة بشان تصميم جناح تونس ضمن التظاهرة.

وأكد المركز، في بلاغ أصدره الجمعة، ان مشروع التصور الحامل لإسم « رنين » يدعو الى استكشاف ثراء تونس الثقافي والحضاري مع تصور لمستقبل واعد علما وان الجناح المخصص لتونس يمسح 300 متر مربع فقط.

وكانت اللجنة الوطنيّة المشرفة على مشاركة تونس في التظاهرة، كشفت في بيانات صدرت يوم 4 جويلية 2023، عن اقتراح رصد ميزانية في حدود 2ر2 مليون دولار أمريكي لهذه التظاهرة التي تنتظم من 12 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025 باليابان.

وينتظم المعرض العالمي « إكسبو 2025 » بمدينة أوساكا، اليابانية ، بإشراف المكتب الدولي للمعارض خلال الفترة الممتدة من 12 افريل حتى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار « تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا ».

وتعتزم تونس، وفق اللجنة، المشاركة في المعرض العالمي من خلال جناح وطني من فئة « ب » وتم اختيار موضوع المشاركة الوطنيّة تحت شعار « الشراكة في الابتكار والعلوم والتكنولوجيا ».

وتضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط والسياحة والبيئة وتكنولوجيات الاتصال والأسرة إضافة إلى الاتحاد التونسي للصناعة والوكالة التونسيّة للتعاون الفني والهيئة التونسيّة للاستثمار والديوان الوطني للصّناعات التقليديّة.

وكان مراد بن حسين، بصفته المندوب العام لتونس في هذه التظاهرة، شارك بمدينة أوساكا اليابانية يومي 6 و7 جوان 2023، في أشغال الاجتماع التحضيري لــ « إكسبو 2025″.

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