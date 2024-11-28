تونس تدعو إلى التعاون العربي في مجال الماء وتدين استخدامه من قبل الكيان المحتل كسلاح للضغط

شارك وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدّين بن الشّيخ، في فعاليات الدّورة ال16 للمجلس الوزاري العربي للمياه والدّورة السّادسة للمؤتمر العربي للمياه، المنعقدة بالبحر الميّت بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة يومي 27 و28 نوفمبر 2024.

وبالمناسبة، ألقى الوزير كلمة تونس في الجلسة الافتتاحيّة للمجلس الوزاري العربي للمياه، أكّدمن خلالها أهميّة العمل العربي المشترك في مجابهة تحدّيات ندرة المياه في ظلّ التّغيّرات المناخيّة الرّاهنة، مع الأخذ بعين الاعتبار للأولويات التّي تتقاسمها الدّول العربيّة، بما من شأنه أن يعزّز موقف المجموعة العربيّة في مختلف المحافل الدّوليّة وخلال المفاوضات مع الجهات المانحة. ومن هذا المنطلق، أعلن استعداد تونس للمساهمة في إنجاح المنتدى العالمي للمياه الذّي ستستضيفه المملكة العربيّة السّعوديّة الشّقيقة خلال سنة 2027.

ودعا إلى تنفيذ الخطّة الاستراتيجيّة للأمن المائي في المنطقة العربيّة ضمن مبادرات ثنائيّة أو متعدّدة الأطراف، مبرزا أهميّة اعتماد منهجيّة مشتركة لإدارة مخاطر الفساد في إطار حوكمة التّصرف في قطاع المياه، مثمّنا التّجربة التّونسيّة الرّائدة في هذا المجال، بالتّعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الانمائي. وأشار في هذا السّياق إلى أنّ تونس قد أعدّت الاستراتيجيّة الوطنيّة للمياه في أفق سنة 2050 متضمّنة خطّة عمل تهدف إلى تحقيق الأمن المائي.

وفي إدانته لاستخدام الكيان المحتل للماء كسلاح للضّغط السّياسي والاقتصادي والاجتماعي، أكّد عز الدّين بن الشّيخ ضرورة حصول الشّعب الفلسطيني على حقوقه المائيّة كاملة، كحق من حقوقه المشروعة.

وباعتبار عضويتها في المكتب الّتنفيذي للمجلس العربي للمياه إلى جانب كلّ من السّعوديّة والإمارات والأردن والبحرين ومصر والعراق والمغرب، شاركت تونس في إعداد مشاريع قرارات المجلس التّي تطرّقت أساسا إلى الاستراتيجيّة العربيّة للمياه ومتابعة تنفيذها، وإدارة الموارد المائيّة المشتركة، واستعمال المياه غير التّقليديّة وإدراج الرّقمنة والذّكاء الاصطناعي في التّصرّف في الموارد المائيّة.

كما شارك السّيد الوزير في الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر العربي السّادس للمياه تحت عنوان « الحوكمة نحو تحقيق التّنمية المستدامة ».

وعلى صعيد ذي صلة، كانت لوزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري لقاءات ثنائيّة مع عدد من نظرائه العرب، ولاسيما من الأردن ومصر والسّودان وفلسطين، ومع رؤساء عدد من المنظّمات العربيّة والإقليميّة والدّوليّة على غرار المركز العربي لدراسات المناطق الجافّة والأراضي القاحلة (أكساد) ومنظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزّراعة (الفاو) ولجنة الأمم المتّحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (اسكوا) والجمعيّة العربيّة لمرافق المياه (اكوا).

هذا وقد قام الوزير بزيارة ميدانيّة لمركز التّحكم عن بعد في المنشآت والشّبكات المائيّة بدير علا التّابعة لسلطة وادي الأردن للاطّلاع على التّجربة الأردنيّة في هذا المجال.

كلمات البحث :التعاون العربي;التونسية;الكيان المحتل