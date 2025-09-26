وزير الخارجية: تونس ترفض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 25 سبتمبر 2025، بـ Amy POPE، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتطرق اللقاء إلى التعاون والتنسيق القائمين بين تونس والمنظمة وسبل تعزيزهها بما يتماشى مع التّحديات التي تواجهها بلادنا في هذا المجال.

ودعا الوزير إلى تعزيز مبدأ التضامن الدولي في مجال الهجرة، مشدّدا على الحاجة الماسّة لاعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين الضحايا مع العمل على ايجاد حلول أكثر شمولاً وفعالية لضمان التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز قنوات الهجرة الشرعية وتمويل مشاريع تنموية لفائدة المهاجرين العائدين إلى بلدانهم.

كما أكّد الوزير مجددا بهذه المناسبة على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين.

ومن جهتها، أشادت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بالتقدم الذي أحرزته بلادنا في التعاطي مع ملف الهجرة خلال الفترة الأخيرة، مجددة حرص المنظمة على مواصلة دعم ومرافقة تونس في جهودها في هذا المجال ومستحضرة زيارة العمل الناجحة التي أدّتها إلى بلادنا بمناسبة الندوة الدولية التي احتضنتها تونس في شهر ماي 2025 حول مساهمة المغتربين بالخارج في جهود التنمية ببلدانهم.

