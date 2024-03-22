تونس تدين الهجوم الإرهابي بموسكو

أدانت الجمهورية التونسية بشدّة العمل الإرهابي الجبان الذي جدّ اليوم بالعاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وأعربت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة في هذا المصاب الجلل، مؤكدة على نبذها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما تقدمت تونس بأصدق عبارات التعازي وأحر مشاعر المواساة للقيادة وللشعب الروسي ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو والذي أسفر عن مقتل 62 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم على مركز « كروكس سيتي هول » التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

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