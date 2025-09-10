تونس تدين بشدة الاعتداء الغادر للكيان ضدّ دولة قطر

أدانت تونس بأشدّ العبارات الاعتداء الغادر والأثيم الذي أقدم عليه الكيان الصّهيوني المحتلّ يوم 9 سبتمبر 2025 ضدّ دولة قطر الشّقيقة في انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدّوليّة.

وعبّرت تونس عن تضامنها التّامّ ومساندتها الكاملة لدولة قطر الشّقيقة ودعم جهودها في الدفاع عن حرمتها وسيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها، معربة عن تعازيها الصادقة لعائلات ضحايا هذا الاعتداء الجبان.

كما جدّدت تونس دعمها الثّابت للشّعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه السّليبة التي لن تسقط بالتّقادم وفي مقدّمتها حقّ إقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.

كما أكدت تونس على أهميّة تجسيم الرّؤية المشتركة للأمن العربي كخيار استراتيجي لا محيد عنه من أجل الوقوف أمام كلّ التّهديدات التي يمثّلها الكيان الصّهيوني على السّلم والأمن والاستقرار لا في المنطقة وحدها بل وفي العالم بأسره.

كلمات البحث :اعتداء;تونس;قطر;كيان