تونس تدين بشدة «الهجوم الإرهابي» على باهلغام وتدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

أعربت تونس عن « إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي » الذي جدّ في باهالغام وتسبّب في مقتل وجرح مدنيين أبرياء ».

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء بيانا، عبرت فيه عن « موقف الدولة التونسية المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب »، وعن « خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الهندي ولعائلات الضحايا »، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما دعت تونس، في البيان، الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتسوية الخلافات بالطرق السلمية وعبر الحوار بما يحفظ سيادة وأمن البلدين ويزيد من تعزيز الأمن والسلام.

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