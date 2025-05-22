تونس «تدين بشدة تواصل تصعيد وتيرة جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني»

أدانت تونس، اليوم الخميس، « بشدّة » « تواصل تصعيد الكيان المحتلّ في وتيرة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتعمّده تدمير كلّ المقوّمات الأساسية لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة ».

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس بيانا، اعتبرت فيه استمرار الكيان المحتل في التصعيد « محاولة يائسة لدفع الشعب الفلسطيني للتخلي عن أرضه وكسر إرادته للدفاع عن حقوقه المشروعة »، مؤكدة أن ذلك يمثل « انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية ».

وجاء في البيان أيضا أن تونس « تشجب إقدام قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم على توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة واحتلالها لأجزاء كبيرة منه، في فصل جديد من فصول الجرائم الصهيونية المتواصلة منذ عقود وتزداد فضاعة ووحشية يوما بعد يوم، وذلك في محاولة متجددة لفرض سياسة الأمر الواقع وإفشال كل جهود وقف العدوان السافر على الشعب الفلسطيني وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع ».

وجددت تونس، في هذا الظرف الدقيق، دعوتها إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بواجبه في حماية الشعب الفلسطيني ووضع حدّ نهائي لجرائم قوات الاحتلال الصهيوني.

كما جددت التأكيد على « دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمُناصر للأشقّاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وكاملة السيادة على كامل أرضهم وعاصمتها القدس الشريف ».

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