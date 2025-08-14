تونس تدين بشدّة تصريحات رئيس حكومة الكيان الصّهيوني المحتلّ

أدانت تونس بشدّة تصريحات رئيس حكومة الكيان الصهيوني المحتل حول ما أسماه « رؤية إسرائيل الكبرى » وما تشكله هذه التصريحات من تمادِ في سياساته الاستفزازية للدول العربية واستباحة سيادتها، وبما في ذلك من إمعان في الخرق السافر والفاضح للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وسط عجز دولي عن وضع حد لهذه العربدة الصهيونية وتصرف الكيان كقوة عدوانية فوق القانون وفوق المحاسبة.

وشددت تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية على أن هذه التصريحات لا تعكس سوى العقلية الاستعمارية الاستيطانية العنصرية لكيان مارق ومتورّط في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الصامد. وهي محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

وأعربت تونس عن تضامنها التام مع الدول العربية المستهدفة، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل والسريع للتصدي لهذه السياسات العدوانية على الأمن القومي العربي باعتبارها تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين.

