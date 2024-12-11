تونس تدين سطو الكيان المحتلّ على جزء من الأراضي السورية

أدانت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج مساء اليوم الأربعاء، بشدّة الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية بعد سطو الكيان المحتلّ على جزء من الأراضي السورية في المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمرّ بها الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

كما استنكرت تونس القصف الصهيوني على سوريا واعتداءاته المتواصلة على مُقدّرات وثروات الشعب السوري الشقيق، في محاولة يائسة لاستغلال الظروف الخاصة التي تمرّ بها المنطقة لفرض أمر واقع جديد يخدم السياسية التوسعية للكيان الغاصب.

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