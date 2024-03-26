تونس ترحب بمطالبة مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة

رحّبت تونس بمطالبة مجلس الأمن ضمن قراره 2728 (2024) بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، ودعت إلى ضرورة احترام هذا القرار وتنفيذه الفوري وغير المشروط واتخاذ كافة الاجراءات لضمان تسريع نسق ونطاق دخول المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني دون عوائق، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حدّ للحصار الجائر المفروض عليه حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البلاغ ذاته، أن « تونس تشدد على أن الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى يستردّ حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف »

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