تونس ترسل طائرة مساعدات ثانية للشعب الفلسطيني

أقلعت صباح اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تونسية من القاعدة العسكرية بالعوينة بالعاصمة نحو مطار العريش المصري محملة بما يفوق 13 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة والأطعمة الجاهزة للأكل وحليب الأطفال والأغطية وغيرها لفائدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وهذه الطائرة هي الثانية من المساعدات التي ترسلها تونس في غضون شهر بعدما كان الهلال الأحمر التونسي بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية التونسية قد أرسل طائرة مساعدات في 15 أكتوبر الماضي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لقصف إسرائيلي عشوائي متواصل.

وحضر موكب إرسال طائرة المساعدات الثانية من القاعدة العسكرية بالعوينة بالعاصمة تونس، والتي من المقرر أن تفرغ شحنة المساعدات عشية اليوم في مطار العريش المصري، كل من رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو، والمستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو إنه سيتم نقل المساعدات في مرحلة أولى لمطار العريش المصري بالتنسيق بين الهلال الأحمر التونسي والسلطات المصرية والهلال الأحمر المصري قبل أن يقع في مرحلة ثانية إدخال المساعدات عبر معبر رفح بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وحول مكونات هذه المساعدات، أكد رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي لوكالة تونس أفريقيا للأتباء، أنها تحتوي على 10 آلاف وجبة جاهزة للأكل وأطنان من مواد غذائية مختلفة وأطنان أخرى من حليب الأطفال وكميات كبيرة من رضاعات الأطفال وأطنان من الأدوية كالمضادات الحيوية ومسكنات الأوجاع وأدوية تخدير ومستلزمات طبية أخرى.

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