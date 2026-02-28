تونس تستضيف البطولة العربية لألعاب القوى للشباب من 26 إلى 30 أفريل القادم

أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى نقل منافسات البطولة العربية الحادية والعشرين لألعاب القوى للشباب والشابات إلى الجمهورية التونسية، وذلك عقب اعتذار الاتحاد السعودي لألعاب القوى عن عدم استضافة الحدث.

وأوضح الاتحاد أن مجلس الإدارة قرر إسناد تنظيم البطولة إلى الجامعة التونسية لألعاب القوى، لتقام خلال الفترة من 26 إلى 30 أفريل 2026، مؤكداً ثقته في قدرة الجانب التونسي على تقديم نسخة مميزة تواكب تطلعات أسرة ألعاب القوى العربية.

من جهة أخرى، يعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي اجتماعه السابع والسبعين، والرابع في دورته الجديدة، برئاسة العميد علي الشيخي، وبحضور جميع الأعضاء، وذلك عصر يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026.

وسيناقش الاجتماع التقارير الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة العربية للضاحية التي أُقيمت في العراق، ودورة الأندية العربية للسيدات التي استضافتها الشارقة، إلى جانب استعراض آخر الاستعدادات للبطولة العربية في تونس، والبطولة العربية تحت 23 سنة في مصر، والبطولة العربية للناشئين في مصر.

