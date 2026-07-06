تونس تستضيف المؤتمر الدولي «أفريكا كريبت 2026» للأمن السيبراني وعلم التشفير

تستعد مدينة الحمامات من ولاية نابل لاحتضان الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الدولي « أفريكا كريبت 2026 « AfricaCrypt 2026 للأمن السيبراني وعلم التشفير، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 جويلية الجاري، ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدّمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة، وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل، لا سيما في مواجهة تحديات عصر الحوسبة الكمومية والتحول نحو معايير التشفير ما بعد الكمي، حسب ما جاء على الموقع الخاص بالتظاهرة على شبكة الأنترنات.

ويشارك في هذه التظاهرة السنوية الإقليمية رفيعة المستوى في مجال علم التشفير، التي تلتئم برعاية وتنظيم مشترك بين جامعة تونس ومركز البحوث العسكرية التونسي وبدعم استراتيجي من الجمعية التونسية للرياضيات والجمعية المتوسطية لعلوم الرياضيات، وبالتعاون الوثيق مع مدارس الدكتوراه العلمية بكل من جامعتي المنستير وسوسة، كوكبة من أبرز العلماء والخبراء الدوليين والقامات العلمية المشهود لها في مجال علم التشفير والأمن السيبراني.

وتلتئم على هامش أشغال المؤتمر فعاليات المدرسة الصيفية للتشفير ما بعد الكمومي، وهي فعالية مصاحبة تُعقد في الفترة من 6 إلى 7 جويلية 2026، بهدف دعم أبحاث التشفير المتقدمة وتمكين الجيل القادم من الباحثين من أفريقيا وخارجها. وتخصّص جلساتها للتعريف بأسس وتوجهات التشفير ما بعد الكمّي وهو مجال سريع التطور، وتتمحور حول 4 مجموعات رئيسية من الخوارزميات المقاومة للكمّ وهي التشفير المتناظر ومقدّمة في التشفير القائم على الشبكات ومقدّمة في التشفير القائم على التماثل.

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