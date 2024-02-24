تونس تستضيف قادة جيوش طيران 40 دولة إفريقية

يستضيف جيش الطيران، من 26 فيفري إلى 1 مارس 2024، الندوة الدورية الثالثة عشرة لجمعية قادة جيوش الطيران الإفريقية، وذلك بمشاركة 40 دولة إفريقية وممثّيلن عن كل من جيش الطيران الأمريكي وأفراد من القوات الجوّية في القيادة الأمريكية بإفريقيا وشخصيات تابعة لمنظّمة الأمم المتحدة.

ويسعى جيش الطيران من خلال هذا المنتدى، الذي يعقد تحت شعار « التعاون الإفريقي في مجال التكوين والتدريب »، إلى جعل القوات المسلّحة التونسية عامة وجيش الطيران خاصّة قطبا إقليميا وقارّيا للتكوين والتدريب في عدّة مجالات مرتبطة بالطيران والفضاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الدفاع الوطني.

وستناقش التظاهرة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالات التكوين والتدريب، وتنظيم زيارات ميدانية لفائدة الوفود المشاركة إلى بعض الوحدات الجويّة والمؤسسات التكوينية ومراكز التدريب التابعة لجيش الطيران قصد الاطّلاع على المستوى الذي بلغته القوات الجوية التونسية في ميدان التكوين والتدريب.

كما ستنظّم على هامش هذا الملتقى ورشات عمل على غرار ورشة المرأة والسلام والأمن التي تعنى بدور المرأة في القوات المسلّحة وتمكينها من الاضطلاع بمهام قيادية عسكرية وأممية.

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