تونس تستعد للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 155 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بمقر الوزارة، أشغال الندوة المغاربية حول « منظومة الصحة والسلامة المهنية ببلدان المغرب العربي: الآفاق وسبل التعاون » والتي تنظمها تونس بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على امتداد يومي 18 و19 ديسمبر 2024 وذلك في إطار تنفيذ توصيات الدورة العاشرة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية.

ويشارك في أشغال هذه الندوة، ممثلون عن الدول المغاربية والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والإدارة العامة لتفقد طبّ الشغل والسلامة المهنية والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية ومعهد الصحة والسلامة المهنية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية ومكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية إضافة إلى ممثل عن مكتب العمل الدولي بتونس والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتـونــس.

وأكد الوزير، بالمناسبة، أن منظومة الصحة والسلامة المهنية تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الندوة يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات بين بلدان المغرب العربي وتعزيز التعاون الإقليمي في المجال بما من شأنه أن يساهم في تحسين وتطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية ومراجعة التشريعات بما يتلاءم مع المعايير الدولية حتى تكون ضامنة لحق العامل المغاربي في بيئة عمل خالية من المخاطر المهنية وبذلك تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الصحة والسلامة المهنية.

وفي هذا السياق، بين الوزير أن تونس تعمل على تطوير قطاع الصحة والسلامة المهنية باعتباره عنصرا من العناصر الأساسية للعمل اللائق وحماية للعمال من المخاطر المهنية ورافدا من روافد النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي، مبرزا الانخراط الكامل لبلادنا في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمل والتزامها بالتشريعات الدولية، حيث صادقت على 64 اتفاقية عمل دولية آخرها الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين سنة 2021، والاتفاقية العربية عدد 7 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وهي تستعد حاليا للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل.

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