تونس تستقبل الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين

استقبلت تونس مساء اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من الجرحى الفلسطينيين.

وقد حطت طائرة تابعة للخطوط التونسية وعلى متنها أكثر من 50 جريحا فلسطينيا بمطار تونس قرطاج، وكان في استقبالهم وزير الصحة علي مرابط ومدير الديوان الرئاسي مصطفى الفرجاني وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة وسفير فلسطين بتونس هايل الفهوم.

وكانت الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة قد أكدت في تصريح سابق اليوم، بأن الجرحى سيتلقون العلاج في مستشفيات ومصحات خاصة بعدد من الولايات التونسية.

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