تونس تستنكر فشل مجلس الأمن في إقرار العضوية الكاملة لفلسطين

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها يوم الجمعة، بأنّ « تونس سجّلت وبدون تفاجئ فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار عضوية دولة فلسطين الكاملة في منظّمة الأمم المتحدة ».

وأضاف البلاغ، أنّ « تونس تعتبر أنّ تصويت أعضاء المجلس يكشف بكلّ وضوح مسؤوليّات كلّ الأطراف في هضم الحقوق المشروعة وغير القابلة للتّصرّف للشّعب الفلسطيني ». ‎

وأكّدت تونس « وقوفها الدائم وغير المشروط إلى ‎جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل استرداد حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم ، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف »، مجدّدة دعوتها للمجموعة الدّوليّة لمضاعفة مساعيها في سبيل إقرار العضوية الكاملة في المنتظم الأممي لدولة فلسطين.

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