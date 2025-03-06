تونس تشارك في المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة ببرشلونة

شاركت 4 مؤسسات تونسية مختصة في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة الذي انتظم من 3 الى 6 مارس 2025 بمدينة برشلونة الاسبانية.

وأكد مركز النهوض بالصادرات، الذي نظم هذه المشاركة، أن المؤتمر أتاح الفرصة للمؤسسات التونسية لعرض الحلول الالكترونية امام أصحاب رؤوس الاموال وعقد اجتماعات ثنائية سعيا لارساء شراكات جديدة.

وأشار المركز، في بلاغ أصدره الخميس، تميز تونس التي تشارك للمرة الثانية عشر في هذا المؤتمر بحضور وفد يضم 6 مؤسسات ناشئة بتأطير من وزارة تكنولوجيات الاتصال.

ولفت الى عقد جلسة عمل في الجناح التونسي لتشبيك العلاقات بين العارضين التونسيين ووفد من رواد الأعمال الكنديين القادمين من مقاطعتي أونتاريو وألبرتا والراغبين في تطوير أنشطتهم في شمال إفريقيا وخاصة تونس.

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